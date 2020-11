LIVE Novara-Chemik Police 27-25, 25-22, 21-25, 21-25, 8-4 Champions League volley in DIRETTA: piemontesi avanti nel quinto set. (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-5 Slash di Chi-richel-la che è “On fire”: timeout Police. 10-5 Muuuuuuuuuuuuuuro di Chi-ri-chel-la: Brakocevic cancellata. 9-5 Herbots, esulta: passa superando il muro. 8-5 Brakocevic con la parallela e il mani-out. 8-4 Altro punto per Novara sul servizio di Bonifacio. 7-4 Quattro tocchi del Police, che va in confusione. Novara a +3, timeout Police. 6-4 Novara: il grido di Chirichella, che mura Brakocevic. 5-4 Scambio infinito, infinito: Smarzek riesce a passare facendo punto. 4-4 Herbots: secca e vincente. 3-4 Brakocevic riesce a passare con un pallonetto beffardo. 3-3 Invasione polacca sotto rete: vale la parità. 2-3 Smarzek con una cannonata. Si sfoga e fa accorciare Novara. 1-3 Bosetti ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-5 Slash di Chi-richel-la che è “On fire”: timeout. 10-5 Muuuuuuuuuuuuuuro di Chi-ri-chel-la: Brakocevic cancellata. 9-5 Herbots, esulta: passa superando il muro. 8-5 Brakocevic con la parallela e il mani-out. 8-4 Altro punto persul servizio di Bonifacio. 7-4 Quattro tocchi del, che va in confusione.a +3, timeout. 6-4: il grido di Chirichella, che mura Brakocevic. 5-4 Scambio infinito, infinito: Smarzek riesce a passare facendo punto. 4-4 Herbots: secca e vincente. 3-4 Brakocevic riesce a passare con un pallonetto beffardo. 3-3 Invasione polacca sotto rete: vale la parità. 2-3 Smarzek con una cannonata. Si sfoga e fa accorciare. 1-3 Bosetti ...

