LIVE Novara-Chemik Police 27-25, 25-22, 21-25, 15-17 Champions League volley in DIRETTA: quarto set molto combattuto (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-20 Bosetti riavvicina le sue alle rivali. 17-20 Due punti a muro delle polacche che bloccano tutto in uno dei fondamentali dove sono migliori. Timeout Novara. 17-18 Smarzek spedisce fuori, dopo però che Police si era salvata con una copertura pazzesca di Maj-Erwardt. 17-17 Ace di Hancock, ancora lei: parità. 16-17 Errore di Lukasik. Novara torna a -1, timeout Police. 15-17 Ace di Hancock. 14-17 Bosetti, bene con un pallonetto delicatissimo. 13-17 Lukasik va a segno in diagonale. 13-16 Bosetti torna a colpire appoggiandosi al blockout. 12-16 Un quasi ace di Grajber, manda il Police a +4. Timeout Novara. 12-15 Kowalewska con un muro perentorio su Bosetti. 12-14 Lukasik passa con un po’ di fortuna. 12-13 ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-20 Bosetti riavvicina le sue alle rivali. 17-20 Due punti a muro delle polacche che bloccano tutto in uno dei fondamentali dove sono migliori. Timeout. 17-18 Smarzek spedisce fuori, dopo però chesi era salvata con una copertura pazzesca di Maj-Erwardt. 17-17 Ace di Hancock, ancora lei: parità. 16-17 Errore di Lukasik.torna a -1, timeout. 15-17 Ace di Hancock. 14-17 Bosetti, bene con un pallonetto delicatissimo. 13-17 Lukasik va a segno in diagonale. 13-16 Bosetti torna a colpire appoggiandosi al blockout. 12-16 Un quasi ace di Grajber, manda ila +4. Timeout. 12-15 Kowalewska con un muro perentorio su Bosetti. 12-14 Lukasik passa con un po’ di fortuna. 12-13 ...

