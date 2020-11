LIVE Novara-Chemik Police 27-25, 16-11 Champions League volley in DIRETTA: piemontesi in fuga in questo secondo parziale (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-20 Brakocevic passa, col contrattacco, assottigliando ancora le distanze. Police a -3: timeout Novara. 23-19 Ace, con l’aiuto del nastro, per Grajber. 23-18 Bosetti subisce un muro. 23-17 Polec chiamata in causa, non sbaglia. 23-16 Washington riesce a prendersi di forza il punto, nonostante una difesa coriacea delle polacche. 22-16 Errore in battuta di Herbots. 22-15 Herbots si rifà subito tirando una diagonale stretta imprendibile. 21-15 Herbots questa volta viene murata da Wasilewska. 21-14 Washington è esplosiva: Hancock la trova, lei va a fare male alle avversarie. 20-14 Errore in battuta di Populini. 20-13 Muro di Smarzek, che fa allungare ancora le italiane. 19-13 Herbots con una fast: è infermabile. 18-13 Wasilewska gioca il mani-out: vincente. 18-12 Bosettiiiii! ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-20 Brakocevic passa, col contrattacco, assottigliando ancora le distanze.a -3: timeout. 23-19 Ace, con l’aiuto del nastro, per Grajber. 23-18 Bosetti subisce un muro. 23-17 Polec chiamata in causa, non sbaglia. 23-16 Washington riesce a prendersi di forza il punto, nonostante una difesa coriacea delle polacche. 22-16 Errore in battuta di Herbots. 22-15 Herbots si rifà subito tirando una diagonale stretta imprendibile. 21-15 Herbots questa volta viene murata da Wasilewska. 21-14 Washington è esplosiva: Hancock la trova, lei va a fare male alle avversarie. 20-14 Errore in battuta di Populini. 20-13 Muro di Smarzek, che fa allungare ancora le italiane. 19-13 Herbots con una fast: è infermabile. 18-13 Wasilewska gioca il mani-out: vincente. 18-12 Bosettiiiii! ...

