LIVE Novara-Chemik Police 27-25, 0-0 Champions League volley in DIRETTA: le piemontesi si aggiudicano il primo set ai vantaggi (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Muro di Bonifacio che risveglia le sue compagne. 1-4 Novara subisce un altro punto. Lavarini chiama timeout. 1-3 Wasilewska con due muri-punto consecutivi. 1-1 Kakolewska pareggia le cose. 1-0 Invasione delle polacche e primo punto del secondo set che va a Novara. SI RIPARTE CON IL SECONDO SET. Una breve pausa prima del secondo set. 27-25 primo SET PER Novara: Brakocevic compie un errore in atteso spedendo in rete il suo attacco in diagonale. 26-25 Legnata di Washington. Altro set point 25-25 Al termine di due scambi incredibili e infiniti, le squadre sono ancora in parità: Smarzek ha buttato al vento l’opportunità di chiudere il parziale. 24-24 Herbots sbaglia il tentativo di mani-out: si va ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Muro di Bonifacio che risveglia le sue compagne. 1-4subisce un altro punto. Lavarini chiama timeout. 1-3 Wasilewska con due muri-punto consecutivi. 1-1 Kakolewska pareggia le cose. 1-0 Invasione delle polacche epunto del secondo set che va a. SI RIPARTE CON IL SECONDO SET. Una breve pausa prima del secondo set. 27-25SET PER: Brakocevic compie un errore in atteso spedendo in rete il suo attacco in diagonale. 26-25 Legnata di Washington. Altro set point 25-25 Al termine di due scambi incredibili e infiniti, le squadre sono ancora in parità: Smarzek ha buttato al vento l’opportunità di chiudere il parziale. 24-24 Herbots sbaglia il tentativo di mani-out: si va ai ...

