LIVE Novara-Chemik Police 13-13, Champions League volley in DIRETTA: partita molto equilibrata in questo primo set (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-13 Grajber sbaglia il suo servizio regalando un punto a Novara. 13-12 Azione in fotocopia a quella precedente. 12-12 Mani out di Brakocevic, che va a segno. 12-11 Smarzek fa mettere il naso avanti alle piemontesi. 11-11 Monster block di Kakolewska, che rimette in ordine le cose per le sue. 11-10 Kakolewska accorcia. 11-9 Novara infila due punti consecutivi, il secondo su un bel servizio di Washington. 9-9 Herbots, sempre lei: anche da seconda linea. 8-9 Errore di Bosetti, che cerca di forza la giocata: la sua palla si spegne in rete. 8-8 Herbots rimette in equilibrio le cose. 7-8 Scambio infinito vinto dal Police che trae beneficio dall’errore di Smarzek. 7-7 Wasilewska una sentenza. 7-6 Errore in battuta di Brakocevic. 6-6 Parità: Herbots non trova il campo ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-13 Grajber sbaglia il suo servizio regalando un punto a. 13-12 Azione in fotocopia a quella precedente. 12-12 Mani out di Brakocevic, che va a segno. 12-11 Smarzek fa mettere il naso avanti alle piemontesi. 11-11 Monster block di Kakolewska, che rimette in ordine le cose per le sue. 11-10 Kakolewska accorcia. 11-9infila due punti consecutivi, il secondo su un bel servizio di Washington. 9-9 Herbots, sempre lei: anche da seconda linea. 8-9 Errore di Bosetti, che cerca di forza la giocata: la sua palla si spegne in rete. 8-8 Herbots rimette in equilibrio le cose. 7-8 Scambio infinito vinto dalche trae beneficio dall’errore di Smarzek. 7-7 Wasilewska una sentenza. 7-6 Errore in battuta di Brakocevic. 6-6 Parità: Herbots non trova il campo ...

