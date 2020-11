LIVE Napoli Rijeka Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Napoli può mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase successiva di Europa League con un successo contro gli sloveni del Rijeka, battuti a fatica dopo la gara d’andata. La recente scomparsa di Diego Maradona può dare un ulteriore motivazione ai ragazzi di Gattuso, usciti sconfitti dall’ultima gara di campionato contro il Milan. La sfida avrà inizio allo stadio San Paolo alle ore 21.00. Le scelte degli allenatori Niente Osimhen, verranno preservati dall’inizio Insigne e Mertens: Gattuso farà turnover ma non eccessivo con Zielinski, Politano ed Elmas titolari sulla trequarti, con Bakayoko e Demme in mediana. Maksimovic e Koulibaly difensori centrali, Petagna unica punta. Tante assenze per il Rijeka, principalmente a causa del Covid: Yateke ad agire da attaccante centrale, con Muric, Andrijasevic e Stefulj a fare da ... Leggi su giornal (Di giovedì 26 novembre 2020) Ilpuò mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase successiva di Europa League con un successo contro gli sloveni del, battuti a fatica dopo la gara d’andata. La recente scomparsa di Diego Maradona può dare un ulteriore motivazione ai ragazzi di Gattuso, usciti sconfitti dall’ultima gara di campionato contro il Milan. La sfida avrà inizio allo stadio San Paolo alle ore 21.00. Le scelte degli allenatori Niente Osimhen, verranno preservati dall’inizio Insigne e Mertens: Gattuso farà turnover ma non eccessivo con Zielinski, Politano ed Elmas titolari sulla trequarti, con Bakayoko e Demme in mediana. Maksimovic e Koulibaly difensori centrali, Petagna unica punta. Tante assenze per il, principalmente a causa del Covid: Yateke ad agire da attaccante centrale, con Muric, Andrijasevic e Stefulj a fare da ...

