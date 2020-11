LIVE – Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 26 novembre 2020) L’AX Armani Exchange Milano fa visita al Maccabi Tel-Aviv in occasione dell’undicesima giornata della regular season di Eurolega 2020/2021. I meneghini hanno disputato tre gare in meno, ma con quattro successi sono a ridosso della zona playoff. Sono invece tre vittorie a fronte di sette sconfitte quelle degli israeliani che partono sfavoriti alla vigilia. L’appuntamento è fissato alle ore 20.05 di giovedì 26 novembre. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASON Eurolega AGGIORNA LA DIRETTA Maccabi TEL Aviv-Olimpia Milano SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 26 novembre 2020) L’AX Armani Exchangefa visita alTel-in occasione dell’undicesima giornata della regular season di. I meneghini hanno disputato tre gare in meno, ma con quattro successi sono a ridosso della zona playoff. Sono invece tre vittorie a fronte di sette sconfitte quelle degli israeliani che partono sfavoriti alla vigilia. L’appuntamento è fissato alle ore 20.05 di giovedì 26 novembre. RISULTATI E CLASSIFICHE REGULAR SEASONAGGIORNA LATELSportFace.

rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: Palla a due alle ore 20.05 a Yad-Eliyahu per Maccabi vs Olimpia Milano, undicesimo round di EuroLeague - fabiocavagnera : Palla a due alle ore 20.05 a Yad-Eliyahu per Maccabi vs Olimpia Milano, undicesimo round di EuroLeague - OlimpiaMiNews : Palla a due alle ore 20.05 a Yad-Eliyahu per Maccabi vs Olimpia Milano, undicesimo round di EuroLeague - AlessandroMagg4 : Palla a due alle ore 20.05 a Yad-Eliyahu per Maccabi vs Olimpia Milano, undicesimo round di EuroLeague - Fantacalciok : Maccabi Tel Aviv – Villareal: diretta live, risultato in tempo reale -