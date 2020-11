LIVE Maccabi-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: tutto pronto a Tel Aviv, si comincia! (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.04 QUINTETTO Milano – Punter, Delaney, Micov, Hines, Tarczewski. 20.03 QUINTETTO Maccabi – Bryant, Wilbekin, Dorsey, Caloiaro, Zizic. 20.00 Manca pochissimo all’inizio del match. 19.55 La tradizione tra le due squadre nei match giocati in Israele parla a favore del Maccabi, che dall’inizio del nuovo millennio può vantare un bilancio di 12-6, con tanto di 10 vittorie nelle ultime 12 sfide. 19.50 In campionato la squadra di Ettore Messina domenica ha avuto la meglio contro una Venezia incerottata: i meneghini in Serie A sono saldamente al comando della classifica con nove successi in altrettanti match. 19.45 Il Maccabi Tel Aviv, invece, ha vissuto un avvio di stagione al di sotto delle aspettative: gli israeliani si trovano ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.04 QUINTETTO– Punter, Delaney, Micov, Hines, Tarczewski. 20.03 QUINTETTO– Bryant, Wilbekin, Dorsey, Caloiaro, Zizic. 20.00 Manca pochissimo all’inizio del match. 19.55 La tradizione tra le due squadre nei match giocati in Israele parla a favore del, che dall’inizio del nuovo millennio può vantare un bilancio di 12-6, con tanto di 10 vittorie nelle ultime 12 sfide. 19.50 In campionato la squadra di Ettore Messina domenica ha avuto la meglio contro una Venezia incerottata: i meneghini in Serie A sono saldamente al comando della classifica con nove successi in altrettanti match. 19.45 IlTel, invece, ha vissuto un avvio di stagione al di sotto delle aspettative: gli israeliani si trovano ...

