LIVE Maccabi-Olimpia Milano 61-61, Eurolega basket in DIRETTA: finale di fuoco a Tel Aviv (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-61 Jones manda a bersaglio la tripla dall’angolo e sigilla la parità. Parziale di 11-2 per il Maccabi. 58-61 Punter attacca l’area e alza la parabola vincente. 58-59 Hunter in lunetta completa il gioco da tre punti e porta gli israeliani a -1. 57-59 Hunter cattura il rimbalzo, segna e subisce anche il fallo. 55-59 Dorsey firma il -4. FINE TERZO QUARTO: Maccabi Tel Aviv – Olimpia Milano 53-59 L’ultimo possesso del terzo quarto sarà per l’Olimpia. 53-59 Bryant con la tripla tiene il Maccabi a -6. 50-59 Bel graffio di Roll, primo acuto della sua partita! 50-57 SHIELDS DA TRE E’ UNA SENTENZA! Canestro psicologicamente importantissimo, timeout Maccabi. 50-54 Altra giocata ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-61 Jones manda a bersaglio la tripla dall’angolo e sigilla la parità. Parziale di 11-2 per il. 58-61 Punter attacca l’area e alza la parabola vincente. 58-59 Hunter in lunetta completa il gioco da tre punti e porta gli israeliani a -1. 57-59 Hunter cattura il rimbalzo, segna e subisce anche il fallo. 55-59 Dorsey firma il -4. FINE TERZO QUARTO:Tel53-59 L’ultimo possesso del terzo quarto sarà per l’. 53-59 Bryant con la tripla tiene ila -6. 50-59 Bel graffio di Roll, primo acuto della sua partita! 50-57 SHIELDS DA TRE E’ UNA SENTENZA! Canestro psicologicamente importantissimo, timeout. 50-54 Altra giocata ...

