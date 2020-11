LIVE Maccabi-Olimpia Milano 33-28, Eurolega basket in DIRETTA: israeliani avanti di cinque a metà secondo quarto (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-37 Che giocata sotto canestro di Kyle Hines! Fenomenale! 35-35 SHIELDS DA TRE! Parità a Tel Aviv! 35-32 1/2 in lunetta per Bender. Punter sbaglia il tiro libero supplementare. 34-32 ANCORA KEVIN PUNTER! Palleggio, arresto, tiro e fallo subito per la guardia ex Virtus Bologna. 34-30 Punter attacca l’area e appoggia al tabellone il -4. 34-28 1/2 ai liberi per Hunter. Palla persa da Delaney, Hunter punta il ferro ma ottiene soltanto il viaggio in lunetta. 33-28 Gioco a due tra Wilbekin e Hunter: il lungo va a schiacciare. Timeout Maccabi. 31-28 Micov risponde dall’arco! 31-25 Ottima circolazione di palla del Maccabi: Blayzer manda a bersaglio la tripla. 28-25 Step back e canestro dalla media distanza per Vlado Micov. 28-23 La risposta israeliana è firmata dal capitano, John ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35-37 Che giocata sotto canestro di Kyle Hines! Fenomenale! 35-35 SHIELDS DA TRE! Parità a Tel Aviv! 35-32 1/2 in lunetta per Bender. Punter sbaglia il tiro libero supplementare. 34-32 ANCORA KEVIN PUNTER! Palleggio, arresto, tiro e fallo subito per la guardia ex Virtus Bologna. 34-30 Punter attacca l’area e appoggia al tabellone il -4. 34-28 1/2 ai liberi per Hunter. Palla persa da Delaney, Hunter punta il ferro ma ottiene soltanto il viaggio in lunetta. 33-28 Gioco a due tra Wilbekin e Hunter: il lungo va a schiacciare. Timeout. 31-28 Micov risponde dall’arco! 31-25 Ottima circolazione di palla del: Blayzer manda a bersaglio la tripla. 28-25 Step back e canestro dalla media distanza per Vlado Micov. 28-23 La risposta israeliana è firmata dal capitano, John ...

zazoomblog : LIVE Maccabi-Olimpia Milano Eurolega basket in DIRETTA: tutto pronto a Tel Aviv si comincia! - #Maccabi-Olimpia… - zazoomblog : LIVE Maccabi-Olimpia Milano Eurolega basket in DIRETTA: match già importante verso i play-off - #Maccabi-Olimpia… - ftg_soccer : GOAL! Maccabi Tel Aviv in Europe Europa League Maccabi Tel Aviv 1-1 Villarreal More live scores: - OA_Sport : LIVE Maccabi-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: match già importante verso i play-off - nfl26278913 : Maccabi Tel Aviv vs Villarreal | UEFA Europa League Live stream -