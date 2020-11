LIVE Maccabi-Olimpia Milano 20-18, Eurolega basket in DIRETTA: primo quarto equilibrato in Israele (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-25 Step back e canestro dalla media distanza per Vlado Micov. 28-23 La risposta israeliana è firmata dal capitano, John DiBartolomeo. 25-22 Punter trova il giusto spazio in angolo e piazza la tripla. 25-20 2/2 in lunetta per Dragan Bender. 23-20 Bender completa il gioco da tre punti. 22-20 Bender mette palla per terra e arriva fino in fondo, subendo anche il fallo. 20-20 Bell’azione personale del Chacho che chiude col cameriere. INIZIO SECONDO quarto FINE primo quarto: Maccabi Tel Aviv – Olimpia Milano 20-18 Erano stati segnalati tre tiri liberi per un ingenuo fallo di Brooks su Wilbekin, ma fortunatamente per l’Olimpia il tempo era già scaduto. 20-18 1/2 ai liberi per Shields. 20-17 ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-25 Step back e canestro dalla media distanza per Vlado Micov. 28-23 La risposta israeliana è firmata dal capitano, John DiBartolomeo. 25-22 Punter trova il giusto spazio in angolo e piazza la tripla. 25-20 2/2 in lunetta per Dragan Bender. 23-20 Bender completa il gioco da tre punti. 22-20 Bender mette palla per terra e arriva fino in fondo, subendo anche il fallo. 20-20 Bell’azione personale del Chacho che chiude col cameriere. INIZIO SECONDOFINETel Aviv –20-18 Erano stati segnalati tre tiri liberi per un ingenuo fallo di Brooks su Wilbekin, ma fortunatamente per l’il tempo era già scaduto. 20-18 1/2 ai liberi per Shields. 20-17 ...

zazoomblog : LIVE Maccabi-Olimpia Milano Eurolega basket in DIRETTA: match già importante verso i play-off - #Maccabi-Olimpia… - ftg_soccer : GOAL! Maccabi Tel Aviv in Europe Europa League Maccabi Tel Aviv 1-1 Villarreal More live scores: - OA_Sport : LIVE Maccabi-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: match già importante verso i play-off - nfl26278913 : Maccabi Tel Aviv vs Villarreal | UEFA Europa League Live stream - rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: Palla a due alle ore 20.05 a Yad-Eliyahu per Maccabi vs Olimpia Milano, undicesimo round di EuroLeague -