LIVE Lilla Milan Formazioni ufficiali e Risultato LIVE (Di giovedì 26 novembre 2020) Partita di ritorno contro il Lilla per il Milan, l’unica compagine che in questo campionato è riuscita a battere i rossoneri all’andata, per 0-3: Pioli vorrà “vendicarsi” portare a casa una vittora in trasferta che avvicinerebbe il Milan alla fase successiva. La partita avrà inizio alle ore 18.55 oggi giovedì 26 novembre. Le scelte degli allenatori Lilla che metterà di nuovo in campo gli esterni Ikoné e Bamba, che hanno già creato diversi grattacapi al Milan nella gara di andata. Difesa a 4 composta da Pied, Fonte, Botman e Bradaric, Yazici agirà da trequartista dietro all’unica punta David. Il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic, dopo l’infortunio muscolare: sarà Rebic a guidare l’attacco con Castillejo, Calhanoglu e Hauge sulla trequarti. Centrocampo con Bennacer e Tonali, davanti ... Leggi su giornal (Di giovedì 26 novembre 2020) Partita di ritorno contro ilper il, l’unica compagine che in questo campionato è riuscita a battere i rossoneri all’andata, per 0-3: Pioli vorrà “vendicarsi” portare a casa una vittora in trasferta che avvicinerebbe ilalla fase successiva. La partita avrà inizio alle ore 18.55 oggi giovedì 26 novembre. Le scelte degli allenatoriche metterà di nuovo in campo gli esterni Ikoné e Bamba, che hanno già creato diversi grattacapi alnella gara di andata. Difesa a 4 composta da Pied, Fonte, Botman e Bradaric, Yazici agirà da trequartista dietro all’unica punta David. Ildovrà fare a meno di Ibrahimovic, dopo l’infortunio muscolare: sarà Rebic a guidare l’attacco con Castillejo, Calhanoglu e Hauge sulla trequarti. Centrocampo con Bennacer e Tonali, davanti ...

rus_sansiro : ?? ???? ???? ???? UEFA EUROPA LEAGUE 2020-2021 FASE A GIRONI (GRUPPO H, 4ª giornata) LILLE ? MILAN - sportli26181512 : LIVE Alle 18.55 Lilla-Milan: Bonera per abbattere un tabù. Peggio, solo col Tottenham...: LIVE Alle 18.55 Lilla-Mil… - zazoomblog : Streaming Gratis Lilla – Milan Europa League diretta live tv: dove e come vedere la partita - #Streaming #Gratis… - CalcioIN : ? ROJADIRECTA Napoli-Rijeka Lilla-Milan Cluj-Roma in chiaro, dove vedere Partite Live Streaming Gratis Online Oggi… - sportli26181512 : LIVE Milan-Lilla, Bonera: 'Ibra? Vuole tornare il prima possibile': LIVE Milan-Lilla, Bonera: 'Ibra? Vuole tornare… -