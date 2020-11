LIVE Lilla-Milan 1-1, Europa League in DIRETTA: non basta Castillejo, arriva un punto per i rossoneri (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50: Un punto per il Milan sul campo di Lilla: una prova tutto sommato positiva dei rossoneri, che non sonio riusciti a mantenere il vantaggio di Castillejo 95? Si chiude qui l’incontro, 1-1 tra Lilla e Milan, lo Sparta Praga vince 4-1 con il Celtic 93? Niente di fatto, corner per il Lilla 92? Punizione dal limite per il Lilla 85? L’impressione è che a entrambe le squadre vada bene il pareggio. Vediamo se qualcuno ci proverà nel finale 83? Cross pericoloso di hernandez dalla sinistra, non ci arriva Diaz 78? Entra Djalò per Pied nel Lilla Lo Sparta Praga mette al sicuro il secondo successo consecutivo contro il Celtic: 3-1 78? ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50: Unper ilsul campo di: una prova tutto sommato positiva dei, che non sonio riusciti a mantenere il vantaggio di95? Si chiude qui l’incontro, 1-1 tra, lo Sparta Praga vince 4-1 con il Celtic 93? Niente di fatto, corner per il92? Punizione dal limite per il85? L’impressione è che a entrambe le squadre vada bene il pareggio. Vediamo se qualcuno ci proverà nel finale 83? Cross pericoloso di hernandez dalla sinistra, non ciDiaz 78? Entra Djalò per Pied nelLo Sparta Praga mette al sicuro il secondo successo consecutivo contro il Celtic: 3-1 78? ...

tizianacairati : FINALE Lilla-Milan 1-1: gol di Castillejo e Bamba | La diretta @gazzetta - rus_sansiro : ?? ???? ???? ???? UEFA EUROPA LEAGUE 2020-2021 FASE A GIRONI (GRUPPO H, 4ª giornata) LILLE ? MILAN - sportli26181512 : LIVE Alle 18.55 Lilla-Milan: Bonera per abbattere un tabù. Peggio, solo col Tottenham...: LIVE Alle 18.55 Lilla-Mil… - zazoomblog : Streaming Gratis Lilla – Milan Europa League diretta live tv: dove e come vedere la partita - #Streaming #Gratis… - CalcioIN : ? ROJADIRECTA Napoli-Rijeka Lilla-Milan Cluj-Roma in chiaro, dove vedere Partite Live Streaming Gratis Online Oggi… -