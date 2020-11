LIVE Lilla-Milan 1-1, Europa League in DIRETTA: Bamba risponde a Castillejo (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67? Giallo per Soumarè 65? Arriva a sorpresa il palleggio del Lilla! Rimessa in gioco dalla destra, cross di Araujo, controllo di David e assist per l’accorrente Bamba che, di destro, non lascia scampo a Donnarumma sul palo alla destra del portiere rossonero 64? Brahim Diaz innesca Hauge sulla sinistra, cross rasoterra e respinta della difesa del Lilla sull’accorrente Colombo, conclude Hernandez da fuori alto sopra la traversa 63? Doppio cambio anche nel Lilla: dentro Soumare e Ikone per Xeka e Yazici 61? Doppio cambio nel Milan: dentro Brahim Diaz, fuori Calhanoglu, dentro Colombo fuori Rebic 55? Hauge ruba palla sulla tre quarti avversaria e serve Calhanoglu che entra in area da sinistra e calcia sulle esterno della rete 54? ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67? Giallo per Soumarè 65? Arriva a sorpresa il palleggio del! Rimessa in gioco dalla destra, cross di Araujo, controllo di David e assist per l’accorrenteche, di destro, non lascia scampo a Donnarumma sul palo alla destra del portiere rossonero 64? Brahim Diaz innesca Hauge sulla sinistra, cross rasoterra e respinta della difesa delsull’accorrente Colombo, conclude Hernandez da fuori alto sopra la traversa 63? Doppio cambio anche nel: dentro Soumare e Ikone per Xeka e Yazici 61? Doppio cambio nel: dentro Brahim Diaz, fuori Calhanoglu, dentro Colombo fuori Rebic 55? Hauge ruba palla sulla tre quarti avversaria e serve Calhanoglu che entra in area da sinistra e calcia sulle esterno della rete 54? ...

