LIVE Lilla-Milan 0-0, Europa League in DIRETTA: Hauge spreca l’unica occasione del match (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Incredibile errore di Hauge! Calhanoglu aveva trovato il corridoio giusto, c’erano Rebic e Castillejo soli in mezzo all’area ma lui non riesce a servirli 24? Tutto bloccato. Si cerca qualche giocata ad effetto da una parte e dall’altra ma senza efficacia 18? Una brutta partita finora. Le due squadre non affondano i colpi, pochissime situazioni favorevoli agli attaccanti da una parte e dall’altra e qualche errore di troppo 14? Si gioca al piccolo trotto 12? Ammonito Pied 11? Perde palla Tonali al limite dell’area e Yazici non ne approfitta calciando subito nettamente fuori con Donnarumma fuori dallo specchio 10? Cross di Theo Hernandez per Rebic che non riesce a girare a rete da buona posizione. Milan intraprendente 7? Primo corner per il Milan 6? Primi ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25? Incredibile errore di! Calhanoglu aveva trovato il corridoio giusto, c’erano Rebic e Castillejo soli in mezzo all’area ma lui non riesce a servirli 24? Tutto bloccato. Si cerca qualche giocata ad effetto da una parte e dall’altra ma senza efficacia 18? Una brutta partita finora. Le due squadre non affondano i colpi, pochissime situazioni favorevoli agli attaccanti da una parte e dall’altra e qualche errore di troppo 14? Si gioca al piccolo trotto 12? Ammonito Pied 11? Perde palla Tonali al limite dell’area e Yazici non ne approfitta calciando subito nettamente fuori con Donnarumma fuori dallo specchio 10? Cross di Theo Hernandez per Rebic che non riesce a girare a rete da buona posizione.intraprendente 7? Primo corner per il6? Primi ...

