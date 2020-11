Live Cluj-Roma diretta 0-1 | si rivede Dzeko Dentro anche per Mkhitaryan

forzaroma : 65' - Calcio di rigore per la Roma! Pasticcio della difesa del Cluj, Mkhitaryan si presenta davanti al portiere e v… - corgiallorosso : LIVE Cluj-Roma 0-1 (49' a.g. Debeljuh) – 62' Mayoral sfiora il raddoppio - siamo_la_Roma : #ASRoma?? #ClujRoma 0-1 (49') ?? Autorete di #Debeljuh su un calcio di punizione di #Veretout! #ASRoma #EuropaLeague - lunatica10001 : RT @UEFAcom_it: Veretout! SEGUI Cluj-Roma con il nostro LIVE ?? - UEFAcom_it : Veretout! SEGUI Cluj-Roma con il nostro LIVE ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Live Cluj

Vocegiallorossa.it vi propone la lettura di alcuni episodi del match, ricordando che nella fase a gironi di Europa League non è ancora in vigore l'uso del VAR. 65' - In uscita, Baldagrean tocca il ...Giallorossi nel freddo di Cluj per ipotecare il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League Neve e temperatura sotto lo zero: questo è lo scenario che accompagnerà i giallorossi nel freddo di ...