Live Cluj-Roma diretta 0-0 | nebbia e poche emozioni Termina il primo tempo

siamo_la_Roma : ?? #ClujRoma 0-0 ?? Finisce la prima frazione di gioco #ASRoma #EuropaLeague - zazoomblog : Live Cluj-Roma diretta 0-0: ci prova Mayoral Balgradean respinge - #Cluj-Roma #diretta #prova #Mayoral - forzaroma : 45' - Finisce senza recupero il primo tempo: 0-0 tra Roma e Cluj #ClujRoma 0-0 - LIVE #ASRoma #EuropaLeague #UEL - corgiallorosso : LIVE Cluj-Roma 0-0 – Finisce il primo tempo - forzaroma : 37' - Altro giallo per il Cluj: ammonito Paun per l'entrata ai danni di Pellegrini #ClujRoma 0-0 - LIVE #ASRoma #EuropaLeague #UEL -

Ultime Notizie dalla rete : Live Cluj

Giallorossi nel freddo di Cluj per ipotecare il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League Neve e temperatura sotto lo zero: questo è lo scenario che accompagnerà i giallorossi nel freddo di ...Palla a lato di poco. 23' - Calcio di punizione per il Cluj, nulla di fatto 19' - Ottima iniziativa di Calafiori sulla sinistra che guadagna un calcio di punizione dal limite 9' - La Roma prova a ...