LIVE – Bollettino oggi, giovedì 26 novembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di giovedì 26 novembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di giovedì 26 novembre. Il Premier Conte ha emanato un nuovo Dpcm che ha validità fino al 3 dicembre. Regioni italiane divise in base all’andamento del contagio: zone rosse, arancioni e gialle. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA LEGGI I NUMERI DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22 novembre DATI NAZIONALI DI IERI: 25.853 nuovi contagi, 722 morti, 31.819 guariti, 230.007 ... Leggi su sportface (Di giovedì 26 novembre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di26. Il Premier Conte ha emanato un nuovo Dpcm che ha validità fino al 3 dicembre. Regioni italiane divise in base all’andamento delo: zone rosse, arancioni e gialle. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it LA SUDDIVISIONE DELLE REGIONI IN ZONE ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LALEGGI I NUMERI DELLA SETTIMANA DAL 16 AL 22DATI NAZIONALI DI IERI: 25.853 nuovi, 722 morti, 31.819 guariti, 230.007 ...

SkyTG24 : Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta gli allevamenti di #visoni su tutto il territorio italiano f… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid: nel Lazio in calo positivi e decessi, record di guariti. LIVE - SkyTG24 : Covid: nel Lazio in calo positivi e decessi, record di guariti. LIVE - robreg1 : RT @SkyTG24: Covid a Milano, Ats: 'In città strutture di isolamento quasi sature'. LIVE - ruiciccio : RT @SkyTG24: Covid in Sicilia, morti a Vittoria nel Ragusano un medico e la moglie. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino LIVE BOLLETTINO OGGI mercoledì 25 novembre: contagi aggiornati e terapia intensiva in DIRETTA Sportface.it Covid Toscana, curva dei contagi più lenta. Giù i ricoveri, non ancora i decessi

Il presidente della Regione, Giani, è pronto a chiedere la zona arancione alla luce dell'andamento dei contagi da coronavirus e sottopone al Governo Conte un'ordinanza meno restrittiva sugli spostamen ...

Covid in Lombardia, Fontana: "Più vicini ad allentamento misure". LIVE

"In Lombardia ben 15.749 guariti con 246 persone dimesse dai reparti sub-intensivi. Il rapporto dei positivi su oltre 42.000 tamponi è del 12%", ha detto il presidente della Regione "In Lombardia ben ...

Il presidente della Regione, Giani, è pronto a chiedere la zona arancione alla luce dell'andamento dei contagi da coronavirus e sottopone al Governo Conte un'ordinanza meno restrittiva sugli spostamen ..."In Lombardia ben 15.749 guariti con 246 persone dimesse dai reparti sub-intensivi. Il rapporto dei positivi su oltre 42.000 tamponi è del 12%", ha detto il presidente della Regione "In Lombardia ben ...