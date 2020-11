L’intervista testamento di Maradona | “Voglio che tutti gli argentini stiano bene”

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 novembre 2020)di“Sono molto felice. Il calcio mi ha dato tutto quello che ho, più di quanto avrei mai immaginato”. Sono state queste le ultime parole pubbliche di Diego Armando. Le disse in occasione del suo 60esimo compleanno – lo scorso 30 ottobre – a El Clarin, il primo giornale a dare la tragica notizia della morte del Pibe de Oro ieri, 25 novembre. Frasi che ora risuonano come un. “Se non avessi avuto quella dipendenza, avrei potuto giocare molto di più. Ma oggi quello è passato, sto bene e ciò che rimpiango di più è non avere i miei genitori – disse-. Esprimo sempre quel desiderio, un giorno in più con La Tota ma so che dal cielo è orgogliosa di me e che è molto felice”. Poi un augurio agli: “Il mio ...