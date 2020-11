Linda massacrata di botte dal marito: “Non avevo un centimetro sul corpo senza lividi o ferite (Di giovedì 26 novembre 2020) Linda massacrata di botte dal marito. Non sarà celebrato prima del prossimo marzo il processo che vede come imputato l’ex marito di Linda Moberg, che un anno e mezzo fa l’ha massacrata di botte in casa, lasciandola a terra in una pozza di sangue. L’uomo non ha alcuna misura cautelare a suo carico e lei teme nuovamente di essere aggredita. Linda Moberg è stata massacrata di botte dal marito un anno e mezzo fa, Limemagazine, racconta la sua storia. Linda ha trovato la forza di denunciarlo, dopo aver subito violenze psicologiche e fisiche durate circa vent’anni. Ai nostri microfoni ha raccontato l’ultima aggressione compiuta dall’uomo che diceva di amarla, ma che per ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 26 novembre 2020)didal. Non sarà celebrato prima del prossimo marzo il processo che vede come imputato l’exdiMoberg, che un anno e mezzo fa l’hadiin casa, lasciandola a terra in una pozza di sangue. L’uomo non ha alcuna misura cautelare a suo carico e lei teme nuovamente di essere aggredita.Moberg è statadidalun anno e mezzo fa, Limemagazine, racconta la sua storia.ha trovato la forza di denunciarlo, dopo aver subito violenze psicologiche e fisiche durate circa vent’anni. Ai nostri microfoni ha raccontato l’ultima aggressione compiuta dall’uomo che diceva di amarla, ma che per ...

