Lillo Petrolo: "Sono fuori dalla terapia intensiva grazie al cuore dei sanitari"

Novella Toloni Il comico romano ha sconfitto il coronavirus e ospite di Storie Italiane ha raccontato la sua lotta in terapia intensiva Il peggio è passato per Lillo Petrolo. Il comico del duo "Lillo & Greg" sta guarendo dalla polmonite bilaterale contratta a causa del coronavirus. Ma l'esperienza drammatica vissuta dopo la positività, con il rapido aggravarsi delle sue condizioni e il ricovero in ospedale, rimarranno vive nella sua mente per lungo tempo. L'artista romano ha raccontato le ultime difficili settimane in diretta a Storie Italiane. Ospite di Eleonora Daniele in collegamento esterno Lillo Petrolo ha ripercorso i momenti più significativi della sua esperienza a tu per tu con il Covid-19.

Il peggio è passato per Lillo Petrolo. Il comico del duo "Lillo & Greg" sta guarendo dalla polmonite bilaterale contratta a causa del coronavirus. Ma l'esperienza drammatica vissuta dopo la positività ...

Lillo Petrolo quasi un mese in ospedale, racconta i tre giorni in terapia intensiva

Lillo Petrolo ha capito subito che per lui il contagio non era una semplice influenza, subito la febbre alta, a 40, poi sono arrivati gli altri problemi, il tasso virale era molto alto. La sua fortuna ...

Il peggio è passato per Lillo Petrolo. Il comico del duo "Lillo & Greg" sta guarendo dalla polmonite bilaterale contratta a causa del coronavirus. Ma l'esperienza drammatica vissuta dopo la positività ...Lillo Petrolo ha capito subito che per lui il contagio non era una semplice influenza, subito la febbre alta, a 40, poi sono arrivati gli altri problemi, il tasso virale era molto alto. La sua fortuna ...