Lille-Milan oggi: orario, tv, programma, streaming Europa League 2020-2021. Le probabili formazioni (Di giovedì 26 novembre 2020) oggi giovedì 26 novembre (ore 18.55) si gioca Lille-Milan, match valido per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. Allo Stade Pierre Mauroy andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del gruppo H: la compagine francese è in testa al girone con 7 punti all’attivo, i rossoneri inseguono a quota 6, alle loro spalle ci sono lo Sparta Praga (3) e il Celtic Glasgow (1). I ragazzi di Stefano Pioli sono obbligati a conquistare un buon risultato per avvicinarsi alla qualificazione ai sedicesimi di finale della seconda competizione continentale per importanza, ma l’avversario è particolarmente ostico e infatti nell’incontro d’andata si è imposto con un sonoro 3-0 a San Siro. Il Milan è reduce dalla bella vittoria ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020)giovedì 26 novembre (ore 18.55) si gioca, match valido per la quarta giornata della fase a gironi dell’di calcio. Allo Stade Pierre Mauroy andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del gruppo H: la compagine francese è in testa al girone con 7 punti all’attivo, i rossoneri inseguono a quota 6, alle loro spalle ci sono lo Sparta Praga (3) e il Celtic Glasgow (1). I ragazzi di Stefano Pioli sono obbligati a conquistare un buon risultato per avvicinarsi alla qualificazione ai sedicesimi di finale della seconda competizione continentale per importanza, ma l’avversario è particolarmente ostico e infatti nell’incontro d’andata si è imposto con un sonoro 3-0 a San Siro. Ilè reduce dalla bella vittoria ...

