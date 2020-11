Lille-Milan finisce 1-1, rossoneri rimangono al secondo posto (Di giovedì 26 novembre 2020) il match tra Milan e Lille è terminato 1-1. Nel primo tempo non ci sono state tante emozioni, le squadre si sono svegliate nel secondo tempo. Dopo appena 1 minuto dall’inizio della ripresa il Milan è passato in vantaggio con Castillejo su assist di rebic. Il pareggio dei francesi è arrivato 20 minuti dopo con Bamba. Questo pareggio permette al Lille di essere primo a 8 punti e il Milan secondo a 7 punti, tutto si deciderà nelle prossime giornate. Chi è stato il migliore del match Lille-Milan? il migliore del match è stato Bamba, l’attaccante del Lille è stato una spina nel fianco per tutta la difesa Milanista, trovando il gol al 65esimo minuto che ha permesso ai francesi di ritrovare il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) il match traè terminato 1-1. Nel primo tempo non ci sono state tante emozioni, le squadre si sono svegliate neltempo. Dopo appena 1 minuto dall’inizio della ripresa ilè passato in vantaggio con Castillejo su assist di rebic. Il pareggio dei francesi è arrivato 20 minuti dopo con Bamba. Questo pareggio permette aldi essere primo a 8 punti e ila 7 punti, tutto si deciderà nelle prossime giornate. Chi è stato il migliore del match? il migliore del match è stato Bamba, l’attaccante delè stato una spina nel fianco per tutta la difesaista, trovando il gol al 65esimo minuto che ha permesso ai francesi di ritrovare il ...

