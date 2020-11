Lille-Milan, Donnarumma: “Sono amareggiato, ora ci aspettano due finali. Maradona? Ecco il mio pensiero” (Di giovedì 26 novembre 2020) Subito qualcosa di evitabile, ma adesso testa alle prossime partite.Così Gigio Donnarumma, estremo difensore del Milan intervenuto in seguito alla sfida di Europa League contro il Lille, terminata con il punteggio di 1-1. Il portiere dei rossoneri ha detto la sua nel post partita, esprimendo le sensazioni dopo aver ottenuto questo punto contro la compagine francese: “Potevamo sicuramente vincerla, abbiamo preso una rete evitabile. Sono amareggiato, l’importante è non perdere ma adesso abbiamo due finali. Il destino è nelle nostre mani. Ibrahimovic è un fuoriclasse, ci dà una grande mano. Ma chi subentra sono tutti forti, quindi la sua mancanza non si sentirà totalmente. Sono sicuro che daranno tutto per farlo. Essere capitano del Milan è un orgoglio, ma la fascia è di Alessio ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) Subito qualcosa di evitabile, ma adesso testa alle prossime partite.Così Gigio, estremo difensore delintervenuto in seguito alla sfida di Europa League contro il, terminata con il punteggio di 1-1. Il portiere dei rossoneri ha detto la sua nel post partita, esprimendo le sensazioni dopo aver ottenuto questo punto contro la compagine francese: “Potevamo sicuramente vincerla, abbiamo preso una rete evitabile. Sono, l’importante è non perdere ma adesso abbiamo due. Il destino è nelle nostre mani. Ibrahimovic è un fuoriclasse, ci dà una grande mano. Ma chi subentra sono tutti forti, quindi la sua mancanza non si sentirà totalmente. Sono sicuro che daranno tutto per farlo. Essere capitano delè un orgoglio, ma la fascia è di Alessio ...

