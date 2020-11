Libia-Italia, Maiteeg al lavoro per liberare i pescatori siciliani (Di giovedì 26 novembre 2020) Il vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, il vicepremier Ahmed Maiteeg, parlando in un’intervista al Corriere della Sera si è detto fiducioso di poter trovare velocemente una soluzione alla vicenda dei marinai Italiani tenuti in ostaggio dalle unità militari che rispondono al signore della guerra della Cirenaica, Khalifa Haftar. La vicenda è nota: 18 marinai (otto Italiani, gli altri sono tunisini, filippini, senegalesi) dei pescherecci “Antartide” e “Medinea” salpati da Mazara del Vallo, sono tenuti sotto sequestro dal primo settembre a Bengasi, dopo essere stati fermati dalle motovedette haftariane. Stavano pescando il gambero rosso e si erano spinti all’interno di quelle che la Libia dell’Est rivendica come le proprie acque territoriali. Già dopo due settimane dall’arresto era arrivata, da parte di ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) Il vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, il vicepremier Ahmed, parlando in un’intervista al Corriere della Sera si è detto fiducioso di poter trovare velocemente una soluzione alla vicenda dei marinaini tenuti in ostaggio dalle unità militari che rispondono al signore della guerra della Cirenaica, Khalifa Haftar. La vicenda è nota: 18 marinai (ottoni, gli altri sono tunisini, filippini, senegalesi) dei pescherecci “Antartide” e “Medinea” salpati da Mazara del Vallo, sono tenuti sotto sequestro dal primo settembre a Bengasi, dopo essere stati fermati dalle motovedette haftariane. Stavano pescando il gambero rosso e si erano spinti all’interno di quelle che ladell’Est rivendica come le proprie acque territoriali. Già dopo due settimane dall’arresto era arrivata, da parte di ...

