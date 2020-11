L’Eredità: Massimo Cannoletta vince ancora. Ecco chi è il campione dei record (Di giovedì 26 novembre 2020) Massimo Cannoletta Per molti è uno sconosciuto ma per i telespettatori de L’Eredità ormai è diventato un volto familiare; Massimo Cannoletta dal 1° novembre scorso è il campione in carica del game di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Anche questa sera si è portato a casa il bottino della Ghigliottina indovinando la parola ’sogni’. Chi è Massimo Cannoletta Il nuovo campione delL’Eredità è nato a Lecce ed ha 46 anni; si è laureato in Scienze Politiche ma da diversi anni ha fatto della sua passione un lavoro diventando ‘divulgatore’ in campo storico, artistico e musicale. Ogni giorno racconta qualcosa di lui all’interno del programma: ha compiuto due volte il giro del mondo illustrando ai passeggeri della nave da ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 26 novembre 2020)Per molti è uno sconosciuto ma per i telespettatori deormai è diventato un volto familiare;dal 1° novembre scorso è ilin carica del game di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Anche questa sera si è portato a casa il bottino della Ghigliottina indovinando la parola ’sogni’. Chi èIl nuovodelè nato a Lecce ed ha 46 anni; si è laureato in Scienze Politiche ma da diversi anni ha fatto della sua passione un lavoro diventando ‘divulgatore’ in campo storico, artistico e musicale. Ogni giorno racconta qualcosa di lui all’interno del programma: ha compiuto due volte il giro del mondo illustrando ai passeggeri della nave da ...

astrobIond : sia io che massimo abbiamo indovinato all’eredità solo che lui ha vinto dei soldi veri io solo l’applauso di nonna… - spacecoming : non so se qualche moot guarda l'eredità, io di solito guardo l'ultima mezz'ora/quaranta minuti mentre ceno, fatto s… - frajamalvaja : @Lallipppalli Il massimo che guardo sulla televisione italiana è l'eredità su rai 1 fine - angiuoniluigi : RT @fanpage: 'A causa del Covid non lavoro da Aprile' Tutto quello che sappiamo sul campione de'L'Eredità - fanpage : 'A causa del Covid non lavoro da Aprile' Tutto quello che sappiamo sul campione de'L'Eredità -