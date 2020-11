Leo Gassmann ad AmaSanremo il 26 novembre e gli ultimi concorrenti in gara (Di giovedì 26 novembre 2020) Leo Gassmann ad AmaSanremo giovedì 26 novembre per l’ultimo appuntamento con la selezione dei concorrenti per la finale di Sanremo Giovani. Stasera AmaSanremo va in onda leggermente in ritardo, rispetto all’orario degli appuntamenti precedenti: inizierà alle 23.30, in diretta su Rai1 e RaiRadio2. La quinta e ultima serata di AmaSanremo prevede le sfide di altri quattro concorrenti, gli ultimi. Due di loro supereranno il turno, due verranno eliminati e non accederanno alla finale di Sanremo Giovani. I quattro concorrenti ad esibirsi oggi sono Alioth, Folcast, Galea e Davide Shorty. Due di loro, al termine della puntata, si aggiungeranno agli otto cantanti già sicuri di partecipare alla finale del 17 dicembre che si terrà al ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Leoadgiovedì 26per l’ultimo appuntamento con la selezione deiper la finale di Sanremo Giovani. Staserava in onda leggermente in ritardo, rispetto all’orario degli appuntamenti precedenti: inizierà alle 23.30, in diretta su Rai1 e RaiRadio2. La quinta e ultima serata diprevede le sfide di altri quattro, gli. Due di loro supereranno il turno, due verranno eliminati e non accederanno alla finale di Sanremo Giovani. I quattroad esibirsi oggi sono Alioth, Folcast, Galea e Davide Shorty. Due di loro, al termine della puntata, si aggiungeranno agli otto cantanti già sicuri di partecipare alla finale del 17 dicembre che si terrà al ...

Ultimo atto questa sera su Rai1 per AmaSanremo, la selezione dei giovani cantanti da ammettere in gara a Sanremo, prima del gran finale del 17 dicembre quando, sullo stesso canale, saranno annunciati.

