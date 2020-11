“L’Emilia-Romagna potrebbe tornare zona gialla” (Di giovedì 26 novembre 2020) L’Emilia-Romagna potrebbe tornare zona gialla, già tra qualche giorno. E’ quanto emerge dalle parole di Kyriakoula Petropulacos, direttrice generale dell’assessorato regionale alla Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico nazionale presieduto da Angelo Borrelli. “Ho un cautissimo non ottimismo ma minor pessimismo”, ha detto in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere di Bologna. Proprio oggi la regione guidata da Stefano Bonaccini ha annunciato l’arrivo di 170mila dosi di vaccino anti Coronavirus, da destinare prioritariamente al personale sanitario e agli anziani delle Rsa. >> Covid, il bollettino di oggi 26 novembre 2020 La situazione della pandemia in Emilia-Romagna, parla la direttrice dell’assessorato alla Sanità All’intervistatrice che le chiedeva se la situazione della pandemia ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 26 novembre 2020) L’Emilia-gialla, già tra qualche giorno. E’ quanto emerge dalle parole di Kyriakoula Petropulacos, direttrice generale dell’assessorato regionale alla Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico nazionale presieduto da Angelo Borrelli. “Ho un cautissimo non ottimismo ma minor pessimismo”, ha detto in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere di Bologna. Proprio oggi la regione guidata da Stefano Bonaccini ha annunciato l’arrivo di 170mila dosi di vaccino anti Coronavirus, da destinare prioritariamente al personale sanitario e agli anziani delle Rsa. >> Covid, il bollettino di oggi 26 novembre 2020 La situazione della pandemia in Emilia-, parla la direttrice dell’assessorato alla Sanità All’intervistatrice che le chiedeva se la situazione della pandemia ...

