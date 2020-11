Legge Rodari al telefono per i bimbi del suo Comune: l’immaginazione contro la pandemia (Di giovedì 26 novembre 2020) Margherita Nucci è assessora alla cultura e alla scuola del Comune di Castiglione dei Pepoli. Il Comune si trova sull’appenino tosco-emiliano e ci vivono poco più di 5mila persone. Da sempre impegnata in iniziative culturali dedicate ai cittadini più giovani, Margherita aveva organizzato tante attività per il centenario di Gianni Rodari. Ma visto che è impossibile ritrovarsi per Leggere e immaginare, Margherita ha pensato a una soluzione per non smettere di invitare i bambini a fantasticare. >> Avete riconosciuto la bimba della foto? Ecco com’è diventata oggi Margherita Nucci era già consigliera comunale prima di compiere 20 anni. Da subito, le sue letture animate e i laboratori in biblioteca le hanno procurato la fama che tuttora ha, ovvero quella di una persona instancabile e sempre al servizio dei bambini. ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Margherita Nucci è assessora alla cultura e alla scuola deldi Castiglione dei Pepoli. Ilsi trova sull’appenino tosco-emiliano e ci vivono poco più di 5mila persone. Da sempre impegnata in iniziative culturali dedicate ai cittadini più giovani, Margherita aveva organizzato tante attività per il centenario di Gianni. Ma visto che è impossibile ritrovarsi perre e immaginare, Margherita ha pensato a una soluzione per non smettere di invitare i bambini a fantasticare. >> Avete riconosciuto la bimba della foto? Ecco com’è diventata oggi Margherita Nucci era già consigliera comunale prima di compiere 20 anni. Da subito, le sue letture animate e i laboratori in biblioteca le hanno procurato la fama che tuttora ha, ovvero quella di una persona instancabile e sempre al servizio dei bambini. ...

Margherita Nucci ogni sabato alza la cornetta e recita favole ai bimbi di Castiglione dei Pepoli (Bologna) per sopperire alla chiusura delle biblioteche ...

Biblioteca online Si legge Rodari

La zona rossa non ferma le attività di animazione alla lettura promosse dalla biblioteca ‘Bartolomeo Della Fonte’ che per domenica cura i laboratori online alle 16,30, dedicati ai racconti di Gianni R ...

Margherita Nucci ogni sabato alza la cornetta e recita favole ai bimbi di Castiglione dei Pepoli (Bologna) per sopperire alla chiusura delle biblioteche. La zona rossa non ferma le attività di animazione alla lettura promosse dalla biblioteca 'Bartolomeo Della Fonte' che per domenica cura i laboratori online alle 16,30, dedicati ai racconti di Gianni Rodari.