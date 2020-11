Leclerc: “Per il terzo posto nel Mondiale Costruttori abbiamo bisogno di tre weekend perfetti” (Di venerdì 27 novembre 2020) Charles Leclerc alla vigilia del GP del Bahrain: “L’obiettivo del terzo posto nel Mondiale Costruttori è molto difficile”. MANAMA (BAHRAIN) – Charles Leclerc ritorna in Bahrain dopo la gara non troppo fortunata della scorsa stagione. “L’ultimo weekend su questa pista – ha detto il monegasco alla vigilia, riportato da Tuttosport – mi ha aiutato molto. Mi ha dato la consapevolezza che posso lottare per le posizioni di vertice, era una totale novità per me. Non sapevo cosa aspettarmi, ma è andata bene fino al problema tecnico. Questo significava che avevo compiuto uno step a livello mentale a prescindere dal risultato. In passato la Ferrari è stata molto competitiva qui, dunque speriamo di poter avere un buon fine settimana a partire dalle prove ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 27 novembre 2020) Charlesalla vigilia del GP del Bahrain: “L’obiettivo delnelè molto difficile”. MANAMA (BAHRAIN) – Charlesritorna in Bahrain dopo la gara non troppo fortunata della scorsa stagione. “L’ultimosu questa pista – ha detto il monegasco alla vigilia, riportato da Tuttosport – mi ha aiutato molto. Mi ha dato la consapevolezza che posso lottare per le posizioni di vertice, era una totale novità per me. Non sapevo cosa aspettarmi, ma è andata bene fino al problema tecnico. Questo significava che avevo compiuto uno step a livello mentale a prescindere dal risultato. In passato la Ferrari è stata molto competitiva qui, dunque speriamo di poter avere un buon fine settimana a partire dalle prove ...

