(Di giovedì 26 novembre 2020) Ilquest’anno premia tredelnella sua guida ai dolci. E’ uscita in libreria la decima edizione di Pasticceri &, la guida che ogni anno ildedica ai professionisti del dolce. Ledel, che spiccano all’interno della guida delsono tre. Parliamo di Bompiani, pasticceria di Roma, che si aggiudica tre torte, come Belle Hèlene, a Tarquinia. Una menzione speciale invece a Matteo Dolcemascolo, di Dolcemascolo (Frosinone) va il premio speciale di Pasticcere Emergente. Leggi anche: Iginio Massari sbarca nella Capitale, il Natale dei romani quest’anno sarà più dolce Il metro di giudizio ...

CorriereCitta : Le tre pasticcerie del Lazio premiate dal Gambero Rosso: tra le migliori d’Italia - misiagentiles : RT @romatoday: La pasticceria di Roma premiata con 'Tre Torte' dal Gambero Rosso: è tra le migliori d'Italia - romatoday : La pasticceria di Roma premiata con 'Tre Torte' dal Gambero Rosso: è tra le migliori d'Italia… - EdTroiano : Ecco i migliori pasticceri e pasticcerie d'Italia premiati dalla Guida del @ilGamberoRosso Tre Torte d’oro al maest… - allassaggio : Guida Pasticceri & Pasticcerie 2021 del Gambero Rosso, cinque locali premiati con Tre Torte per la Campania ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : tre pasticcerie

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Decennale per la guida Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso in collaborazione con Hausbrandt. Un anno durissimo per il settore enogastronomico a cui i grandi maestri pasticc ...Una grande novità della guida alle migliori pasticcerie d’Italia 2021 è l’introduzione del premio speciale, Tre torte d’oro, conferito al maestro Iginio Massari della Pasticceria Veneto di Brescia. Un ...