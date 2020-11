Le prime pagine dei giornali in tutto il mondo omaggiano Maradona

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) “Dio è morto”. Titola così il quotidiano sportivo francese l’Equipe, la cui copertina è interamente occupata dallo scatto di un giovane, con indosso la divisa dell’Argentina. Ledeidiilhanno oggi uno spazio dedicato alla leggenda assoluta del calcio mondiale, stroncato ieri da un infarto. “Dio ha di nuovo la sua mano” scrive il quotidiano di Berlino MorgenPost. “A milioni piangono la morte di” apre l Times di Londra. Il Clarìn, il più importante quotidiano argentino che per primo nella giornata di ieri ha dato la notizia della morte, scrive: “Non ci sarà mai nessuno come lui”.Anche i quotidiani italiani hanno riservato un posto in prima pagina al campione che ha fatto sognare ildel ...