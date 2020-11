Le parole choc della Pausini su Maradona | Uomo poco apprezzabile

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 26 novembre 2020) Carlo Lanna Non apprezza le manifestazioni di affetto versoe Laurapubblica un post sui social che viene però criticato dai fan del calciatore La morte di Diego Armandoè stato un evento che ha segnato nel profondo tutto il mondo dello sport. L’che è diventato una leggenda del calcio si è spento nel corsogiornata di mercoledì 25 novembre. Un altro evento nefasto per questo 2020 da dimenticare, segnato dall’incubo del Covid. Sulla morte disono stati tanti i messaggi di cordoglio, da parte di gente comune (soprattutto) e di personaggi di spicco del mondo politico e dello spettacolo. Ma Laurasui social non ha digerito questo cordoglio che da ore sta attraversando il web trasversalmente. La celebre ...