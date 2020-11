Le Maire: "Italia accetti il Mes". Salvini: "Francesi non diano lezioni" (Di giovedì 26 novembre 2020) “E’ essenziale che la riforma del Mes sia definitivamente adottata e ratificata” dall’Italia, afferma il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire, intervistato da ‘la Repubblica’ nel giorno del suo arrivo a Roma per incontrare i ministri Gualtieri e Patuanelli. Le Maire è convinto che “la situazione migliorerà dal punto di vista sanitario ed economico ma la nostra responsabilità è anche anticipare nuovi choc”. In questo, per il francese, la riforma del fondo Salva-Stati, su cui l’Italia aveva messo un veto, rappresenta una sorta di “polizza vita” e una “ulteriore rete di sicurezza per il settore bancario e quindi per tutti i risparmiatori europei”. Le Maire si schermisce: “Non ho consigli per i miei amici Italiani. Siamo nazioni sovrane - osserva - ma abbiamo fatto in modo che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) “E’ essenziale che la riforma del Mes sia definitivamente adottata e ratificata” dall’, afferma il ministro delle Finanze francese Bruno Le, intervistato da ‘la Repubblica’ nel giorno del suo arrivo a Roma per incontrare i ministri Gualtieri e Patuanelli. Leè convinto che “la situazione migliorerà dal punto di vista sanitario ed economico ma la nostra responsabilità è anche anticipare nuovi choc”. In questo, per il francese, la riforma del fondo Salva-Stati, su cui l’aveva messo un veto, rappresenta una sorta di “polizza vita” e una “ulteriore rete di sicurezza per il settore bancario e quindi per tutti i risparmiatori europei”. Lesi schermisce: “Non ho consigli per i miei amicini. Siamo nazioni sovrane - osserva - ma abbiamo fatto in modo che ...

matteosalvinimi : #Salvini: Vedo che un ministro francese, Le Maire, dice che l'Italia deve usare il #Mes. Se dobbiamo usarlo per poi… - anglotedesco : Le Maire “L’Italia adotti la riforma del Mes per evitare nuovi choc” - ABarzacchini : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Vedo che un ministro francese, Le Maire, dice che l'Italia deve usare il #Mes. Se dobbiamo usarlo per poi av… - patriziagatto3 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Vedo che un ministro francese, Le Maire, dice che l'Italia deve usare il #Mes. Se dobbiamo usarlo per poi av… - DiplomaziaTW : RT @HuffPostItalia: Le Maire: 'Italia accetti il Mes'. Salvini: 'Francesi non diano lezioni' -