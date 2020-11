Le cause della morte di Maradona: i risultati dell’autopsia. La Camera ardente alla Casa Rosada (Di giovedì 26 novembre 2020) È morto Diego Armando Maradona, il Dio del calcio. L’argentino aveva 60 anni. La Camera ardente alla Casa Rosada. Una clamorosa notizia ha stravolto il mondo del calcio: Diego Armando Maradona è morto. La notizia rilanciata dai media argentini, poi con il trascorrere delle ore ha fatto irruzione sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il Monumento del Calcio si è spento all’età di sessant’anni, secondo le prime indiscrezioni per un arresto cardiocircolatorio. Maradona si sarebbe sentito male a Casa, poi sarebbero arrivate le ambulanze, ma purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare. Maradona era nella sua abitazione alle porte di Buenos Aires dove stava trascorrendo il periodo di degenza e ripresa ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) È morto Diego Armando, il Dio del calcio. L’argentino aveva 60 anni. La. Una clamorosa notizia ha stravolto il mondo del calcio: Diego Armandoè morto. La notizia rilanciata dai media argentini, poi con il trascorrere delle ore ha fatto irruzione sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il Monumento del Calcio si è spento all’età di sessant’anni, secondo le prime indiscrezioni per un arresto cardiocircolatorio.si sarebbe sentito male a, poi sarebbero arrivate le ambulanze, ma purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare.era nella sua abitazione alle porte di Buenos Aires dove stava trascorrendo il periodo di degenza e ripresa ...

