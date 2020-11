L'avvocato di Maradona: "L'ambulanza ha tardato, chiedo un'indagine. (Di giovedì 26 novembre 2020) Orlando Sacchelli ? Così finiscono il sogno e la giovinezza Maradona beffa il destino con la data della morte Il saluto dei tifosi alla Casa... galleryNapoli piange il suo mito Diego... L'avvocato di Maradona, Matias Morla, denuncia un grave ritardo dell'ambulanza. E lo storico medico personale di Diego, Alfredo Cahe, afferma che "Diego non è stato curato come si doveva" Se c'è una cosa che Maradona non si è fatto mai mancare sono le polemiche. Che continuano anche dopo la sua morte. "Diego non è stato curato come si doveva", accusa Alfredo Cahe, storico medico personale che ha seguito il Pibe de Oro per 33 anni. "È morto in modo insolito - racconta in un'intervista a Telefe -. L'ho visto alla Clinica Olivos ma non sono riuscito ad entrare in contatto con ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Orlando Sacchelli ? Così finiscono il sogno e la giovinezzabeffa il destino con la data della morte Il saluto dei tifosi alla Casa... galleryNapoli piange il suo mito Diego... L'di, Matias Morla, denuncia un grave ritardo dell'. E lo storico medico personale di Diego, Alfredo Cahe, afferma che "Diego non è stato curato come si doveva" Se c'è una cosa chenon si è fatto mai mancare sono le polemiche. Che continuano anche dopo la sua morte. "Diego non è stato curato come si doveva", accusa Alfredo Cahe, storico medico personale che ha seguito il Pibe de Oro per 33 anni. "È morto in modo insolito - racconta in un'intervista a Telefe -. L'ho visto alla Clinica Olivos ma non sono riuscito ad entrare in contatto con ...

