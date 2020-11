L' avvocatessa che ha rinunciato a difendere l' uomo che ha ucciso la compagna a Roveredo

(Di giovedì 26 novembre 2020) Giuseppe Forciniti aveva indicato Rosanna Rovere come sua legale di fiducia, ma lei ha fatto sapere di non poter accettare l'incarico 'dopo una vita e una carriera spesa a promuovere la tutela dei ...

Dopo una carriera spesa a difendere i diritti delle donne, l'avvocatessa si è rifiutata di difendere un uomo che ha ucciso la compagna.