L’autopsia su Maradona: “Morto per insufficienza cardiaca acuta” (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo quanto riporta il Clarìn, che per primo, ieri, ha dato la notizia della morte di Diego Armando Maradona, L’autopsia sul suo corpo avrebbe indicato la causa della morte. “insufficienza cardiaca acuta in un paziente con cardiomiopatia dilatativa”. L’insufficienza sarebbe stata generata da un “edema polmonare acuto”. Il procuratore generale di San Isidro, John Broyard, ha dichiarato che non è stato riscontrato, sul corpo, alcun segno di violenza. L’esame è stato effettuato ieri sera, tra le 19.30 e le 22 ora locale nell’ospedale San Fernando. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo quanto riporta il Clarìn, che per primo, ieri, ha dato la notizia della morte di Diego Armandosul suo corpo avrebbe indicato la causa della morte. “acuta in un paziente con cardiomiopatia dilatativa”. L’sarebbe stata generata da un “edema polmonare acuto”. Il procuratore generale di San Isidro, John Broyard, ha dichiarato che non è stato riscontrato, sul corpo, alcun segno di violenza. L’esame è stato effettuato ieri sera, tra le 19.30 e le 22 ora locale nell’ospedale San Fernando. L'articolo ilNapolista.

napolista : L’#autopsia su #Maradona: “Morto per insufficienza cardiaca acuta” Il Clarìn riporta gli esiti dell’esame autoptico… - IlUlisse : RT @fanpage: Maradona, effettuata l’autopsia: la causa della morte #26novembre - fanpage : Maradona, effettuata l’autopsia: la causa della morte #26novembre - repubblica : L'autopsia: 'Maradona è morto per insufficienza cardiaca acuta'. L'Argentina si ferma per salutarlo [aggiornamento… - repubblica : L'autopsia: 'Maradona è morto per insufficienza cardiaca acuta'. L'Argentina si ferma per salutarlo -