Laura Pausini | il commento su Maradona scatena le polemiche

(Di giovedì 26 novembre 2020)ha condiviso la propria riflessione sulla morte del calciatore Diego Armando, avvenuta ieri. A poche ore dalla scomparsa del calciatore Diego Armando, ci sonoche ruotano intorno a come il mondo ha dato la notizie della sua morte, improvvisa e inaspettata. Questa è stata particolarmente sentita in Argentina, terra d’origine L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

La cantante ha fatto una personale riflessione su come i media in Italia abbiano trattato la scomparsa di Diego Armando nel giorno simbolo contro la violenza sulle donne, ma mettendo anche in dubbio l ...Maradona, la Pausini non passa inosservata con un commento sui social che tira in ballo l'informazione in Italia ...