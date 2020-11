Latina e provincia, 180 nuovi casi e 4 vittime. Ecco la situazione aggiornata Comune per Comune (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono 180 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono distribuiti nei Comuni di: Aprilia (21), di Cisterna di Latina (15), di Cori (1), di Fondi (18), di Formia (12), di Gaeta (5), di Itri (1), di Latina (31), di Lenola (6), di Maenza (1), di Minturno (1), di Monte San Biagio (2), Pontinia (5), di Priverno (5), di Roccasecca (1), di Sabaudia (4), di San Felice Circeo (1), di Santi Cosma e Damiano (4), di Sezze (15), di Sonnino (3), di Sperlonga (3) e di Terracina (25). Leggi anche: Vaccino Coronavirus: Pfizer, Moderna e Astrazeneca: qual è il migliore contro il Covid-19? Sono stati registrati i decessi di 4 pazienti residenti nei Comuni di Formia (1), di Pontinia (1), di Priverno (1), e di Roccagorga (1). Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono 180 ipositivi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono distribuiti nei Comuni di: Aprilia (21), di Cisterna di(15), di Cori (1), di Fondi (18), di Formia (12), di Gaeta (5), di Itri (1), di(31), di Lenola (6), di Maenza (1), di Minturno (1), di Monte San Biagio (2), Pontinia (5), di Priverno (5), di Roccasecca (1), di Sabaudia (4), di San Felice Circeo (1), di Santi Cosma e Damiano (4), di Sezze (15), di Sonnino (3), di Sperlonga (3) e di Terracina (25). Leggi anche: Vaccino Coronavirus: Pfizer, Moderna e Astrazeneca: qual è il migliore contro il Covid-19? Sono stati registrati i decessi di 4 pazienti residenti nei Comuni di Formia (1), di Pontinia (1), di Priverno (1), e di Roccagorga (1). Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio ...

