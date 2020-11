L’associazione “Giovanni De Toma” scendi in campo per Stefano Ferrara (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’associazione di volontariato “Giovanni De Toma” di Benevento ha deciso di scendere in campo fattivamente al fianco del giovane Stefano Ferrara, giovane dalle origini sannite, di San Lorenzo Maggiore, nato a Mannheim, in Germania. Il ragazzo di 22 anni combatte da anni contro un tumore alla testa del pancreas. La sua storia sta facendo il giro della rete ed ha commosso anche noi. Gli restano pochi mesi di vita se non tenta una costosa cura in America, del valore di 1,8 milioni di euro. “Abbiamo visto il suo video appello e faremo la nostra parte assieme a tanti cittadini i che ci stanno contattando o per la raccolta fondi che abbiamo avviato. – dice il presidente Alessio De Toma – Inoltreremo cosi un unico bonifico al conto corrente indicato dalla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodi volontariatoDedi Benevento ha deciso di scendere infattivamente al fianco del giovane, giovane dalle origini sannite, di San Lorenzo Maggiore, nato a Mannheim, in Germania. Il ragazzo di 22 anni combatte da anni contro un tumore alla testa del pancreas. La sua storia sta facendo il giro della rete ed ha commosso anche noi. Gli restano pochi mesi di vita se non tenta una costosa cura in America, del valore di 1,8 milioni di euro. “Abbiamo visto il suo video appello e faremo la nostra parte assieme a tanti cittadini i che ci stanno contattando o per la raccolta fondi che abbiamo avviato. – dice il presidente Alessio De Toma – Inoltreremo cosi un unico bonifico al conto corrente indicato dalla ...

