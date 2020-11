L’aeroporto di Fiumicino primo scalo in Europa con voli “Covid Tested” tra Roma e Stati Uniti (Di giovedì 26 novembre 2020) L’aeroporto di Fiumicino sarà il primo scalo in Europa ad attivare corridoi sanitari sicuri con voli “Covid Tested” tra Roma e Stati Uniti, eliminando l’imposizione della quarantena fiduciaria all’arrivo in Italia grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma con Alitalia e Delta Air Lines. Fin dall’inizio della pandemia all’avanguardia sulle misure e i protocolli per il contenimento del virus, lo scalo di Fiumicino, unico aeroporto al mondo ad aver ottenuto da Skytrax il rating massimo di 5 stelle sui protocolli sanitari anti-Covid e scelto per il terzo anno consecutivo da Aci Europe come miglior scalo in Europa ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 novembre 2020)disarà ilinad attivare corridoi sanitari sicuri contra, eliminando l’imposizione della quarantena fiduciaria all’arrivo in Italia grazie alla collaborazione di Aeroporti dicon Alitalia e Delta Air Lines. Fin dall’inizio della pandemia all’avanguardia sulle misure e i protocolli per il contenimento del virus, lodi, unico aeroporto al mondo ad aver ottenuto da Skytrax il rating massimo di 5 stelle sui protocolli sanitari anti-Covid e scelto per il terzo anno consecutivo da Aci Europe come migliorin...

