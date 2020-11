L'addio dell'Argentina a Maradona, indetti 3 giorni di lutto nazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Già ore prima dell'apertura della camera ardente alla Casa Rosada, centinaia di persone erano in fila per rendere omaggio al campione argentino scomparso ieri. Un milione di persone è atteso a Buenos ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 novembre 2020) Già ore prima'aperturaa camera ardente alla Casa Rosada, centinaia di persone erano in fila per rendere omaggio al campione argentino scomparso ieri. Un milione di persone è atteso a Buenos ...

Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - repubblica : L'addio a Maradona nello stesso giorno dell'amico Fidel Castro e di George Best [di Antonio Farinola] [aggiornament… - RegLiguria : ? ADDIO A DIEGO ARMANDO MARADONA, IL SUO ULTIMO GOL ITALIANO AL FERRARIS DI GENOVA Oggi il calcio perde il suo più… - Andrea_Lorenzon : @GiorgioGa78 @lucaserafini4 ma e di però che nel giudicarli per il loro mestiere non hanno alcun significato...Il m… - rossanafrancio1 : RT @CiaoKarol: Coronavirus. Addio a Padre Vincenzo Pinto, sacerdote amato e conosciuto da molti: Addio a Padre Vincenzo: scomparso a causa… -