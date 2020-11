“La zanzara” non piange e punge Maradona. Cruciani e Parenzo: «Era un cocainomane» (Di giovedì 26 novembre 2020) Maradona morto e i napoletani che lo piangono addossati gli agli altri in piena pandemia da coronavirus. Basta e avanza per dare libero sfogo a tutti i consolidati pregiudizi anti-terroni. Per un dissacratore nato come Giuseppe Cruciani poi, è più di un invito a nozze. Il conduttore de La zanzara, seguitissima trasmissione di Radio 24, ha fatto di più e di meglio: ha giocato di fino. Prima dicendo peste e corna e poi mettendo tutto in conto al suo collega di microfono, il meno sfrontato David Parenzo. «”Non si può piangere un cocainomane” è una frase che hai detto tu», ha rivelato Cruciani costringendo l’altro a negare. Ma inutilmente. Anzi, più negava e Cruciani più arricchiva di particolari la propria ricostruzione. Fino a far apparire le parole pronunciate (?) da ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 novembre 2020)morto e i napoletani che lo piangono addossati gli agli altri in piena pandemia da coronavirus. Basta e avanza per dare libero sfogo a tutti i consolidati pregiudizi anti-terroni. Per un dissacratore nato come Giuseppepoi, è più di un invito a nozze. Il conduttore de La zanzara, seguitissima trasmissione di Radio 24, ha fatto di più e di meglio: ha giocato di fino. Prima dicendo peste e corna e poi mettendo tutto in conto al suo collega di microfono, il meno sfrontato David. «”Non si puòre un” è una frase che hai detto tu», ha rivelatocostringendo l’altro a negare. Ma inutilmente. Anzi, più negava epiù arricchiva di particolari la propria ricostruzione. Fino a far apparire le parole pronunciate (?) da ...

Sicilianodoc7 : RT @SecolodItalia1: “La zanzara” non piange e punge Maradona. Cruciani e Parenzo: «Era un cocainomane» - SecolodItalia1 : “La zanzara” non piange e punge Maradona. Cruciani e Parenzo: «Era un cocainomane» - jessyjey_star : Accendiamo il Radio24 stasera ore 20:30 per sentirmi in Diretta pe la Zanzara ?? Sara divertente ve lo dico già ?? - HotCock21forYou : RT @MimmoManagement: Vita da manager : Lei è la porno star Alessia Rubini più nota come la cavallona romana . - Fusillide : RT @Tonino17071956: C'è qualcuno più miserabile di costui ?? -