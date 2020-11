(Di giovedì 26 novembre 2020) I governi dei paesi alpini sono d'accordo nel coordinare aperture e chiusure, ma trovare un compromesso non sarà semplice

borghi_claudio : @LaPrimaManina Non sapevo che Salvini e Meloni fossero al governo e che quindi potessero bloccare una trattativa eu… - yuna_hikari : RT @ilpost: La trattativa europea sulle piste da sci - gemin_steven98 : RT @ilpost: La trattativa europea sulle piste da sci - ilpost : La trattativa europea sulle piste da sci - Alexct9 : RT @borghi_claudio: @LaPrimaManina Non sapevo che Salvini e Meloni fossero al governo e che quindi potessero bloccare una trattativa europe… -

Ultime Notizie dalla rete : trattativa europea

Il Post

Fonti di Pechino, in particolare, dall'ambasciata europea che ospita il negoziato, confermano che gli ostacoli ancora da rimuovere sono tanti, mentre il tempo stringe. Circostanza, peraltro, confermat ...ROMA La crisi diplomatica con Vienna è a un passo. Giuseppe Conte non ha preso affatto bene la determinazione dell’Austria ad aprire gli impianti di sci, se non avrà da ...