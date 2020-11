La serie Marvel WandaVision a gennaio su Disney+ (Di giovedì 26 novembre 2020) WandaVision, la serie Marvel Studios, arriva dal 15 gennaio 2021 su Disney+: Elizabeth Olsen e Paul Bettany si preparano per il debutto “Una nuova era sta arrivando“. Così Disney+ ha annunciato la data di uscita dell’attesissima serie Marvel Studios WandaVision, che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di Topolino il 15 gennaio 2021. Con la data è stato svelato il nuovo motion… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 26 novembre 2020), laStudios, arriva dal 152021 su: Elizabeth Olsen e Paul Bettany si preparano per il debutto “Una nuova era sta arrivando“. Cosìha annunciato la data di uscita dell’attesissimaStudios, che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di Topolino il 152021. Con la data è stato svelato il nuovo motion… L'articolo Corriere Nazionale.

damhades : RT @yennefair: FERMI TUTTI, mi state dicendo che nella serie di Loki e in Love and Thunder potrebbe tornare Lady Sif? Per favore Marvel, it… - yennefair : FERMI TUTTI, mi state dicendo che nella serie di Loki e in Love and Thunder potrebbe tornare Lady Sif? Per favore M… - Ciro_Marvel : @_onitram_ @GioDanella @juventusfc Vero, siamo diversi. Perché abbiamo pagato anche troppo, a differenza degli impu… - filmpost_it : Dopo che i diritti di Daredevil stanno per tornare ai Marvel Studios, i fan hanno lanciato una campagna social per… -