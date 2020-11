La sconfitta politica dell’Italia nella partita europea dello spazio (Di giovedì 26 novembre 2020) Lo spazio è da tempo centrale nella competizione strategica internazionale e l’Italia ha più volte mostrato di avere le potenzialità industriali, tecnologiche e scientifiche per partecipare attivamente a una partita che va facendosi sempre più muscolare per il controllo e lo sfruttamento a fini economici e militari della “frontiera infinita” dello spazio extraatmosferico. La governance politica deve InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 26 novembre 2020) Loè da tempo centralecompetizione strategica internazionale e l’Italia ha più volte mostrato di avere le potenzialità industriali, tecnologiche e scientifiche per partecipare attivamente a unache va facendosi sempre più muscolare per il controllo e lo sfruttamento a fini economici e militari della “frontiera infinita”extraatmosferico. La governancedeve InsideOver.

Amos8125 : @montagnadelsap1 Sa tutto molto di recita mentre la realtà è che queste forme di occupazione sono residuali, la tes… - marianomores61 : RT @Marzia_M: Personalmente non ho accettato nessuna sconfitta. Resto con lui al di là del risultato delle presidenziali. Il trumpismo ha… - schnitzlerrr : @NicolaMelloni @Il_Vitruviano @enmorlicchio impopolari dicendo ad alta voce quanto male ha fatto alla società quell… - ragusaibla : Profondamente vero, ci sono analisi da bar dello sport, molto ridicole, perchè non c'è l'umiltà di dire che quel br… - LPincia : RT @Marzia_M: Personalmente non ho accettato nessuna sconfitta. Resto con lui al di là del risultato delle presidenziali. Il trumpismo ha… -

Ultime Notizie dalla rete : sconfitta politica Di Battista, una sconfitta politica in sei punti L'HuffPost Notturno batte Pinocchio nella corsa all'Oscar: una scelta politica

Pinocchio, Le sorelle Macaluso e Favolacce sarebbero stati titoli più in sintonia con lo spirito dell'Academy. Ma l'opera di Rosi ha il merito di sdoganare il documentario dal pregiudizio di non esser ...

Dalla Regione all’Europa la politica seconda pelle

Prima democristiano, poi forzista, infine approdato a Raffaele Fitto e poi, assieme al politico pugliese, a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Remo Sernagiotto è stato un politico di lungo corso, ap ...

Pinocchio, Le sorelle Macaluso e Favolacce sarebbero stati titoli più in sintonia con lo spirito dell'Academy. Ma l'opera di Rosi ha il merito di sdoganare il documentario dal pregiudizio di non esser ...Prima democristiano, poi forzista, infine approdato a Raffaele Fitto e poi, assieme al politico pugliese, a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Remo Sernagiotto è stato un politico di lungo corso, ap ...