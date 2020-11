La ricetta dell’Apple Pie per il Thanksgiving da fare a casa

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 26 novembre 2020) Sarà una cena del Ringraziamento in scala ridotta, e i siti di cucina sono affollati con ricette su come ripartire le dosi per cucinare un «tacchino per due». L’America alle prese con un nuovo lockdown si confronta con la più forte delle sue tradizioni: come affrontare il Thanksgiving, che in genere accoglie allo stesso tavolo famiglie fino al terzo grado di parentela, senza grossi numeri, e senza sprechi. Tra tutti i piatti classici, dal tacchino, ai succulenti sides a base di patate o castagne, la tavola americana sembra non poter rinunciare soprattutto al dolce: la Apple Pie sarà il comfort food per eccellenza, perché a consolare le assenze dovrà almeno pensarci il dolce. Secondo Amy Traverso, food writer e autrice di un libro interamente dedicato a queste ricette, The Apple Lover’s cookbook, quest’anno gli americani non compreranno la torta ma, con dedizione e cura, la faranno a casa, partendo sempre dalla prima regola: «Ci sono migliaia di varietà di mele nel mondo – dice Traverso – e persino nel più piccolo dei supermarket troverete diversi tipi. Imparare più cose sul loro sapore e consistenza, farà di voi dei migliori pasticceri».