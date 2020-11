La Regina degli Scacchi | le vendite di scacchiere impennano dopo l' uscita della serie Netflix

(Di giovedì 26 novembre 2020) L'industriaringrazia gentilmente Laper l'aumento delledelleere,, considerando i risultatipoche settimane dall'sulla piattaforma. La, la nuovatargatacon protagonista Anya Taylor-Joy, è stata e continua a essere un successo per la piattaforma, ma non solo: a quanto pare, dal debuttoprima stagione è stata rilevata un'impennata nellediere e materiali inerenti al gioco. Ma che bello il ventunesimo secolo, dove ...

gzbox : RT @wireditalia: La regina degli scacchi ha riaccesso una passione mai dimenticata. Ora tocca a voi mettervi alla prova. - Nasten_ka__ : La regina degli scacchi - kamyisonfire : Ho finito adesso la regina degli scacchi ???? - annabolenaf : Maria Tudors: figlia di Caterina ed Enrico, fu la prima degli eredi del re, e una delle tante che come regina ha se… - RobyGirardi : @_cristiano73 Non doveva finire di vedere la regina degli scacchi? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Regina degli

L'industria degli scacchi ringrazia gentilmente La Regina degli Scacchi e Netflix per l'aumento delle vendite delle scacchiere,, considerando i risultati dopo poche settimane dall'uscita della serie s ...Tra le variegate e interessanti proposte offerte dal Torino Film Festival in quest’anno così particolare, ci sono un paio di titoli a dir poco sorprendenti: A better you e Operation Jane Walk. Il fatt ...