La proposta di Villas-Boas per Maradona | “Vengano ritirate tutte le numero 10 del mondo”

André Villas–Boas, allenatore del Marsiglia, ha parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona, facendo una proposta dopo la sconfitta in Champions League col Porto. È una notizia dura da digerire. Vorrei che la FIFA ritirasse la numero 10 in tutte le competizioni e per tutte le squadre. Sarebbe il miglior omaggio che potremmo fargli. Per il mondo del calcio è una perdita incredibile.

